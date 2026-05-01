GW期間中は、低気圧や前線が短い周期で通り、天気が崩れる時期があるでしょう。2日・3日・6日は、西日本〜関東で「夏日」になるところが多い見込みです。【札幌】1日（金）夕方から雨が降り出し、夜は雨脚が強まりそうです。2日（土）明け方まで雨が残りますが、午後は次第に晴れてくるでしょう。なお、風は強まりそうです。3日（憲法記念日）から5日（こどもの日）にかけては、くもりや雨となるでしょう。6日（振り替え休日）は、