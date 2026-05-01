優れたリーダーに必要な要素は何か。独立研究者の山口周さんは「社会的文脈を読み取り、新しい価値観を提示する力だ。無印良品の成功にはそうした力を持ったリーダーの存在なしには語れない」という――。（第1回）※本稿は、山口周『コンテキスト・リーダーシップ』（光文社新書）の一部を再編集したものです。※原稿内の売り上げ、店舗数等は執筆当時のものです。■価値観の変化に敏感だったココ・シャネル社会的文脈とは、社会