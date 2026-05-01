後期高齢者になると、病院での自己負担割合は人によって1～3割になります。自己負担割合が変わる基準を知っておかないと、想定よりも医療費を多く支払うことになるかもしれません。 そこで本記事では、後期高齢者医療制度における窓口負担割合の決定ルールに加え、医療費の支払いが家計を圧迫したときに頼れる公的制度についても解説していきます。 後期高齢者の自己負担割合が変わる基準 75歳以上の