リーダーの人間性それ自体が、事業の盛衰のみならず、組織の命運を決定づける。『1日1話、読めば心が熱くなる365人の人間学の教科書』の編集を担当した小森俊司さんは「名選手が名監督になれない理由として、『いつまでも自分が主役だと思っているからだ』というラグビーの平尾誠二さんの言葉は経営者、管理職の胸に刺さるのではないか」という──。（第3回／全3回）写真＝iStock.com／Vitalliy※写真はイメージです - 写真＝iSto