ビシッと隙のない女性より、どこか抜けている天然女子に心惹かれるという男性は意外と多いようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「天然っぽくてグッとくる女子の行動」をご紹介します。【１】誰かに悪口を言われても全然気づかない「ポジティブシンキング」「明らかにディスられてるのに、『熱血指導、ありがとうございます』とかお礼を言ってて、いい子なんだなとしみじみ思った」（10