ＮＨＫ総合「ＮＨＫニュースおはよう日本」（月〜金曜・午前５時。土曜・午前６時。日曜・午前７時）は１日、男子テニスでアジア男子最高の世界ランキング４位に上り詰め、２０１４年全米では準優勝に輝いた錦織圭が今季限りでの引退を決めたことを速報した。１日、自身のＳＮＳで明らかにした。キャスターを務める同局の井上二郎アナウンサーが「ここで入ってきた情報をお伝えします」と切り出すと「テニスで日本の男子選手