日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１日、街ではやっている背徳グルメについてとりあげた。番組内「なぜ？何だ？」コーナーで「なぜ今増えてる？背徳グルメ街で見つけた罪深きメニュー」として実施した街頭インタビューをＶＴＲで流した。そして熱々のチーズをたっぷりかけたパスタ、ホイップましましのパフェ、カップラーメンにチーズをかける食べ方や大手コンビニチェーンから発売された砂