◆米男子ゴルフツアーキャデラック選手権第１日（３０日、フロリダ州／トランプナショナルドラル・ブルーモンスター＝７７３９ヤード、パー７２）新規シグネチャーイベント（昇格大会）の第１ラウンドが行われ、米ツアー１１勝の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、２ボギーで２アンダーの７０で回り、トップと６打差の１５位で発進した。ツアー初優勝を狙う久常涼（ＳＢＳホールディングス）は３バーディー、３ボギー