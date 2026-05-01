筑波大のチームは、ダンゴムシが炭酸カルシウムを含む石を食べると、殻の厚さが２倍超になることが分かったと発表した。炭酸カルシウムはコンクリートや様々な石に含まれている。ダンゴムシは、これらをエサとして食べた後、体内で構造を作り替えて殻の材料にしているという。論文が国際科学誌に掲載された。ダンゴムシの殻は、石灰石や貝殻などの主成分でもある炭酸カルシウムが結晶化して形成されている。石をエサとして与え