TBS「Nスタ」日曜版などの気象キャスターを務めていた気象予報士の高安奈緒子さん（33）が1日までに自身のインスタグラムを更新し、第2子出産を報告した。「先日、第二子となる女児を出産いたしました」と報告。「まさかのBig Babyで妊娠中から大変なことも多かったのですが母子共に無事に退院することができました」とすでに退院していることも明かした。「二人育児は思っていた以上に大変ですが新生児の可愛さ、尊さ