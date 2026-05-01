アメリカIT大手のアップルは今年1月から3月期の四半期決算を発表し、iPhoneの販売が好調で、増収増益となりました。先月30日に発表された四半期決算で、アップルの売上高は前の年の同じ時期を17％上回る、1111億8400万ドル、日本円でおよそ17兆4000億円。純利益は19％上回る、295億7800万ドル、日本円でおよそ4兆6000億円で、増収増益となりました。去年9月に発売したiPhone17シリーズなど新型モデルの販売が引き続き好調で、iPhon