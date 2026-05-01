特徴的なパステルグリーのカラーを採用ピアッジオグループジャパンは、1946年4月23日の特許出願から始まった「ベスパ」の80周年という記念すべき節目を祝い、そのルーツにある精神を反映したスペシャルエディション「GTS 80TH」を発表しました。この特別な一台は、全国のベスパ正規販売店で2026年5月1日から受注が始まり、6月上旬に出荷を開始します。【画像】超カッコいい！ これがブランド誕生80周年を記念するベスパ「GTS 8