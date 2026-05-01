私はマユミです。子どもたちはもう成人して巣立ったので、今は夫シュンと2人暮らし。よくある話ではありますが、子育てが一段落したところで今度は介護問題が持ち上がってきました。私の実母なのですが、高齢で体がかなり弱ってきたこともあり、施設に入所してもらうことにしたのです。本来であれば母の希望を聞いて自宅介護をしてあげたかったのですが、私もパートがあるのでやむを得ません。ひとまず施設に入ることに納得してく