7月9〜12日に行われる女子メジャー「アムンディ・エビアン選手権」（エビアン・リゾートGC/フランス）の賞金を増額することを、30日、大会が発表した。【写真】エビアンで日の丸に包まれた古江彩佳当初は総額800万ドル（約12億4800万円）と発表されていたが、ここに110万ドルが増額され、総額910万ドル（約14億1960万円）になる。アムンディ、エビアン、ダノン、ロレックスが率いるスポンサーズ・クラブの支援と、2026年からヒョソ