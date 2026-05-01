【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,652.14 △790.33（4/30）NASDAQ：24,892.31 △219.07（4/30） 1.概況 米国市場は主要3指数揃って上昇となりました。GDPが市場予想通りの伸びを記録し、ナスダック総合株価指数やS＆P500株価指数は最高値更新となり買い優勢の展開となりました。ダウ平均は98ドル安の48,762ドルで取引を開始しました。寄付きでこの日の安値をつけた後は上昇を続け、日本時