テニスの錦織圭選手が、今シーズン限りで引退することを自身のSNSで発表しました。【映像】今季限りで引退を表明した錦織選手全文をご紹介します。「今日は皆さまにご報告があります。このたび、今シーズンをもって現役を引退する決断をいたしました。小さい頃からテニスに夢中になり、『世界で戦いたい』という思いだけを胸に走り続けてきました。その中でトップの舞台に立ち、トップ10という場所まで辿り着けたことは、自分