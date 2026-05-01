【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優アーティスト・愛美が企画する初の2MANライブ「AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW『A-GAME』（ヨミ：アイミ プレゼンツ 2マンライブショウ エーゲーム）」の開催が決定した。愛美は、メディアミックスプロジェクト BanG Dream! にて戸山香澄役を務めるなど、声優・アーティストとして幅広く活躍。本公演は、愛美自身が企画する初の2MANライブ。豪華ゲストアーティストとのスペシャルなライ