【モデルプレス＝2026/05/01】アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム／本多大夢、浜川路己）が、デビュー後初の単独ライブとなるROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”を開催することが発表された。【写真】「タイプロ」出身“猫眼三兄弟”再会3ショット◆ROIROM、初単独ライブ決定5月7日に結成1年となるROIROM。4月30日深夜から始まった冠番組「ゲストはROIROM」（日本テレビ・木曜24：59〜）の番組内で、彼らのデビュー後初の単独ラ