ヘッドスピードを上げる体幹の「逆ネジレ」とは フィニッシュで腰より肩の回転量を大きくできれば「逆ネジレ」が完成 クラブヘッドがボールをヒットした後、フォロースルーでは腰の回転は減速を始めます。このとき、それまで下半身に引っ張られて回転してきた上半身は、その勢いで下半身を抜き去り、フィニッシュでは肩が腰よりも深く回転します。 これによりフィニッシュの体幹部には、バックスイ