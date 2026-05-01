上戸彩がグラビアで魅せる表紙＆巻頭10P！ 大槻理子、森脇梨々夏、蓬莱舞、安藤笑、髙峰じゅり、≠ME 尾木波菜掲載の『FLASH』は4月28日(火)発売 「劇団4ドル50セント」大槻理子が『FLASH』でアンコールグラビア！ 秋元康プロデュース「劇団4ドル50セント」に所属し、女優として躍進する大槻理子が『FLASH』に再登場した。 大槻理子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁 3月に