「発達が気になる子 」が増えている？ 私たちの働くクリニックには、多くの子どもたちが来院してきます。私たちは、子どもの行動を観察し、言葉のやりとりなどを参考にしながら、子どもの状態を深掘りしていきます。 落ち着きがない、かんしゃくをよく起こす、コミュニケーションに困難があるなど、子どもの「今この瞬間」の状態が、このあとも続くと思い込んでいる人がいます。子どもの状態は、成長とともに変化し