外来品種の遺伝子が入っていない猫は、白、黒などの単色やキジなど、おおまかに８種類の毛色（毛柄）に分類できます。 日本猫の毛色は基本的に白、黒、茶の３色。これらの色が猫の体にどう配置されるかによって、毛柄が決まります。 日本の猫に昔から見られる毛色は、三毛、キジ、ブチ、サビなど。グレーの毛色やシャム柄、スポテッドタビー（渦巻き模様）などは、ここ数10 年の間に日本に入ってきた外来品