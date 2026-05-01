日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3017（-6.0-0.20%） ホンダ1271（+4.5+0.36%） 三菱ＵＦＪ2811（-6-0.21%） みずほＦＧ6735（+13+0.19%） 三井住友ＦＧ5542（+30+0.54%） 東京海上7173（-29-0.40%） ＮＴＴ152（-0.5-0.33%） ＫＤＤＩ2566（-16.5-0.64%） ソフトバンク221（-0.9-0.41%） 伊藤忠1944（+6+0.31%）