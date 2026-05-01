【本日の見通し】介入と見られる動きを受けて、当面は円売りに慎重か 昨日の市場でドル円は160円台後半を付ける展開から、155.57円まで一時ドル安円高が進行した。1日の値幅は5円を超えている。片山財務相や三村財務官からのドル売り円買い介入を示唆する非常に強い牽制が、ドル売り円買いのきっかけとなった。また、一部メディアの取材で、政府関係者が介入の実施を認めたとする報道も見られた。 安値からド