東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値156.59高値160.72安値155.57 164.83ハイブレイク 162.78抵抗2 159.68抵抗1 157.63ピボット 154.53支持1 152.48支持2 149.38ローブレイク ユーロドル 終値1.1731高値1.1742安値1.1655 1.1851ハイブレイク 1.1796抵抗2 1.1764抵抗1 1.1709ピボット 1.1677支持1 1.1622支持2 1.1590ロ&#12