オーディオテクニカの「SOUND BURGER(サウンドバーガー) 」といえば、1980年代に登場して話題を集めたポータブルレコードプレーヤー。どこにでも持ち運べるコンパクトなフォルムと、“レコードを挟んで再生する”という唯一無二のスタイルが特徴なこのアイテムが、2022年にBluetooth対応の新仕様となって劇的な復活を遂げ、アナログ再燃ブームの令和に再び脚光を浴びている