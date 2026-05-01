「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）阪神が今季最多１６安打１０得点で２位ヤクルトに２連勝としてゲーム差を１に広げた。今季初登板初先発の西勇輝投手（３５）が５回４安打２失点で２０２４年８月２１日・ヤクルト戦以来６１７日ぶりの白星を手にした。打線は初回に５連打で３点を奪うと三回には女房役、伏見寅威捕手（３５）のタイムリーで加点。６−２七回には佐藤輝明内野手（２７）の７号ソロなどで突き放した