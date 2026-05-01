男子ゴルフの超高額賞金ツアー「LIVゴルフ」を支援するサウジアラビアの政府系ファンド「パブリック・インベストメント・ファンド（PIF）」の広報担当者が、今季限りで資金提供を打ち切ると明らかにした。4月30日、スポーツ専門局ESPN（電子版）が伝えた。2022年に始まったLIVゴルフは存続を図り、新たな理事会を発足した。PIFによる資金提供終了後を見据えた戦略を検討することが目的で、出資者の確保に尽力するという。（共