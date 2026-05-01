大学生になり、垢抜けて爆美女になったあみか。麻布のラウンジで働き始めるとすぐに47歳の会社経営者と出会いました。歳の差は気になりつつも、嬉しそうなあみかを見て祝福するひとみでしたが…。映画の約束をしていた当日、あみかからドタキャンの連絡が！こんなことする子じゃなかったのにどうして…!?あみかに失望するひとみ。しかしこれは、これから始まるあみかの暴走のほんの序章に過ぎなかったのです…。>>【まんが】親友