3月、米フロリダ州で行われた女子プロ野球リーグ「WPBL」のファンイベント＝フォートマイヤーズ（AP＝共同）米国の女子プロ野球リーグは4月30日、創設1年目となる今季の概要を発表し、開幕日の8月1日（日本時間2日）に日本の第一人者、里綾実投手が所属するロサンゼルスと米谷奈月外野手がプレーするニューヨークの対戦が組まれた。ほかにボストン、サンフランシスコの計4チームが参戦する。各チームがレギュラーシーズン15試