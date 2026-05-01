◇欧州カンファレンスリーグ準決勝第1戦クリスタルパレス3―1シャフタル・ドネツク（2026年4月30日ポーランド・クラクフ） クリスタルパレス（イングランド）のMF鎌田大地が敵地で行われたシャフタル・ドネツク（ウクライナ）との準決勝第1戦で1得点1アシストを記録して3―1の勝利に貢献した。母国ウクライナを離れてホーム戦での戦いを強いられている相手に対し、クリスタルパレスは開始1分でMFサールが先制点。ダブルボ