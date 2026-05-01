アメリカのトランプ大統領は、6月からアメリカなどで開催されるサッカーのワールドカップへのイラン代表の出場を認める考えを示しました。記者「FIFA会長は、アメリカでのワールドカップにイランも出場すると話しました」アメリカトランプ大統領「ジョニーがそう言ったのなら、私はOKだよ」トランプ大統領は先月30日、FIFA＝国際サッカー連盟のインファンティノ会長がアメリカとカナダ、メキシコの共催で開催されるワールドカッ