大阪の陸の玄関口である新大阪駅には、大阪中のおいしいものが集まっています。大阪らしいものを買いたいけれど、種類が多すぎて選べないと迷うっている人は、定番で外さないスイーツがおすすめです。今回は知名度が高く、味も間違いないスイーツを3つ紹介します。自分用にはもちろん、家族や職場へのお土産にもぴったりです。ふわふわすぎて全部食べられるわ...●喜八洲総本舗「みたらし団子」大阪土産の定番として人気なのが、喜