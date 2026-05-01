ROIROMが、デビュー後初の単独公演『ROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”』を横浜アリーナで7月19日、20日に2日間にわたって開催する。 （関連：INI、ROIROM、JO1……アーティストの物語と楽曲の相乗効果ボーイズグループによるチャートアクションの変化） 同情報は、4月30日深夜よりスタートした自身初の冠番組『ゲストはROIROM』（日本テレビ）内で、本人たちの口から明か