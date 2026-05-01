ごきげんよう！スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡今回は2026年5月1日〜5月31日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆■12星座全体の運氣予報2026年の5月は満月が2回も用意された特別な月。ひと月に満月が2回巡る時、2回目の満月は【ブルームーン】と呼ばれていて『見ると幸せになれる』とも言われているわよ♡お月さまを味