開催：2026.5.1 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 5 - 11 [アストロズ] MLBの試合が1日に行われ、オリオールパークでオリオールズとアストロズが対戦した。 オリオールズの先発投手はブランドン・ヤング、対するアストロズの先発投手はランス・マクラーズで試合は開始した。 1回表、5番 ダスティン・ハリス 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでア