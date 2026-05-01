老後の不安といえば、まず思い浮かぶのはお金や健康ではないだろうか。だが、実際の調査データを見ると、こうした現実の状況と人々が感じている不安の“強さ”は、必ずしも一致していない。では、60代は何に、どの程度の不安を抱いているのか。就業者と非就業者の比較から、老後不安のリアルに迫る。※本稿は、パーソル総合研究所シンクタンク本部上席主任研究員の藤井 薫『定年前後のキャリア戦略データで読み解く60代社員の