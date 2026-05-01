大阪6月限ナイトセッション 日経225先物59720+190 （+0.31％） TOPIX先物3725.0-19.0 （-0.50％） シカゴ日経平均先物59830+300 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 30日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。NYダウは6日ぶりに反発し、2カ月半ぶりの水準を回復。S＆P500指数、ナスダック指数は最高値を更新した。アジア時間で1バレル＝110ドル台に乗せていた