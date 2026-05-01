1日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝156円66銭前後と、前日午後5時時点に比べ3円44銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円81銭前後と3円22銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース