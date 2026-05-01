中国のSNS・小紅書（RED）に21日、日本で徐々に恐怖を感じるようになったとの投稿があり、反響が寄せられた。投稿者は「日本に長くいると徐々に世の中と隔絶されていく」と題し、「時に最も怖いのは、孤独そのものではない。気付かないうちに、自分が元いた世界から少しずつ消えていくことだ。日本に来たばかりの頃は、ただ住む国を変えただけだと思っていた。だが、実際には場所を変えたのではなく、ひとつの人間関係の網から静か