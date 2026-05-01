◇セ・リーグ阪神10―2ヤクルト（2026年4月30日神宮）阪神2桁得点の端緒を開いたのは大山悠輔である。1回表1死満塁、ヤクルト先発・高梨裕稔から右翼線に先制の2点二塁打を放った。大山らしい打席だったとみている。同じ打席に変身した2人の大山がいた。2ストライクまでの思い切りと追い込まれての辛抱や粘りである。初球、外角スライダーをフルスイングして空振り。次いで内角シュートをファウルして2球で追い込まれ