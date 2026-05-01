まさか攻め返してくるなんて…。開始早々、ポーカー女子の読み合いが激しくぶつかった。【映像】元レースクイーン女子、まさかの反撃に「きゃー！」美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。日本レースクイーン大賞グランプリの実績を持つポーカー女子・阿久津真央が初出場。序盤から強気の仕掛けを見せるも、相