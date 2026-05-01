JR那加駅前の交流拠点「まちの交民館TEN」＝2026年3月、岐阜県各務原市岐阜県各務原市のJR那加駅前に、リノベーションされた一軒の古民家がたたずむ。交流拠点「まちの交民館TEN」は、通常の喫茶営業に加え、ワークショップ、音楽ライブなどさまざまな催しを開催。訪れた人同士の出会いや活動の輪が広がる。運営組織の共同代表葉山瑛介さん（28）は「『やってみたい』と思ったことを誰もが試せる場にしたい」と話す。（共同通信