4月30日に支配下登録されたばかりの西武・佐藤爽がロッテ戦（ZOZO）でプロ初登板初先発のマウンドに上がる。24年育成ドラフト4位で星槎道都大から入団した2年目左腕だ。育成ドラフトで入団した西武の選手で白星を挙げているのは水上由伸と菅井信也の2人だけ。過去2人の初勝利は水上が40試合目、菅井が5試合目で初登板初勝利となれば球団史上初となる。ちなみにプロ野球では17年篠原慎平（巨）、18年大竹耕太郎（ソ）、21年本前