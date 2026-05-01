「あんなきれいに食べる人ははじめて見た」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、後輩芸人に“驚いた”出来事を語った――。岡村隆史○「こんなきれいな食べ方する人は見たことない」23日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00〜27:00)で、「俺、はじめて令和ロマンの(松井)ケムリくんと仕事してん」と切り出した岡村。ロケでは、洋食屋で食事をしたが、「やっぱり、おぼ