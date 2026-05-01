●『逃げ恥』の半年前に放送された隠れた名作 「ゴールデンウィーク期間中に一気見してほしいドラマ」というお題をもらい、真っ先に浮かんだのが、ちょうど10年前の2016年春に放送された『重版出来!』(TBS系、U-NEXTほかで配信中)。主演は今春『銀河の一票』(カンテレ・フジテレビ系)で主演を務める黒木華だが、当時はこれがドラマ初主演であり、まだ一般的な知名度は高くなかった。脚本を手がけたのは、のちに『アンナチュラル』(