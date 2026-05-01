陸上・青木アリエ単独インタビュー昨年、陸上界の新星として注目を集めた青木アリエ（日体大4年）が3日、静岡国際で本種目の女子400メートル今季初戦を迎える。昨年のこの大会で日本記録を上回る51秒71を記録し、9月の東京世界陸上で日本代表も経験した。しかし、突如ヒロインとなった女子大生スプリンターは知られざる苦悩を抱えていたという。「THE ANSWER」の単独インタビューで迫った。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊