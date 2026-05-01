お笑いコンビ麒麟の川島明が4月27日に更新したXに、カナダを弾丸スケジュールで往復した際の食事の写真を投稿した。 【写真】まるでカイジの豪遊セット！ カナダ往復の機内で出てきた食事 川島は「金曜夕方から一泊三日の弾丸スケジュールでカナダに行ってました。 やりたいことは全部できて大満足。 このロケの模様は近日サンデーPUSHスポーツでオンエアされます。 帰りの飛行機では変な時間に目覚