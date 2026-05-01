女優の大竹一重が4月28日、自身のインスタグラムを更新。元アイドルとの2ショットを投稿した。 【写真】ダブルで漂う艶っぽさそろえたようなピンクのドレス姿 大竹は「大好きな法子様がコットンクラブ2回目のご出演ということで、今回も行かせて頂きました!!」と報告した。隣に並ぶV字の淡いピンクのドレス姿は歌手で女優の酒井法子。酒井は4月25、26日に都内でアコースティックライブを開催している。 「透明感