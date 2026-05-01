多摩川クラシコの合同会見が行われたFC東京は5月2日、明治安田J1百年構想リーグの第14節で川崎フロンターレと対戦する。今季2度目の「多摩川クラシコ」を前に合同会見が行われ、クラブOBで元日本代表の石川直宏氏と稲本潤一氏が出席。東京OBの石川氏は「そう簡単にはいかないだろうなと思いつつも、4点は取ってほしいな」と熱戦を期待した。ゴールデンウィークに試合が開催されることもあり、今回は家族をテーマに会見が行われ